Intervistato dai colleghi di CalcioNapoli24, l'ex attaccante dell'Empoli, Luca Saudati, ha parlato così dell'imminente match tra i toscani e il Napoli di Carlo Ancelotti: "Il Napoli ha un reparto offensivo fantastico con giocatori che si adattano perfettamente tra loro e con caratteristiche differente. Non è facile colmare il gap con la Juventus nonostante gli azzurri stiano facendo dei campionati fantastici. I bianconeri possono permettersi giocatori come Ronaldo o spendere 40 milioni per un giovane come Bernardeschi, mentre il Napoli non può farlo. Nonostante questo c'è solo da fare complimenti al Napoli. Milik è stato bravissimo a rientrare da due infortuni gravi e credo sia lui il top player del Napoli. Bravo anche Ancelotti a gestire gli attaccanti facendoli ruotare. Milik è più completo di Piatek perchè segna in più modi ed è più bello da vedere, ma entrambi vedono benissimo la porta. Io al Napoli? Solo voci. Ricordo un palo che presi contro il Napoli di Lavezzi e Cavani: dopo la partita, un tifoso azzurro mi disse che fu merito di San Gennaro. Empoli è stata una tappa fondamentale per me e sono stato benissimo nonostante abbia avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo due anni, mentre Verdi, dopo Bologna ha avuto l'occasione di trasferirsi al Napoli dove ha trovato un allenatore spettacolare come Ancelotti".