Dopo il successo sul Lecce, ai microfoni di Dazn ha parlato Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli che si è guadagnato il rigore decisivo: “È stata una partita dura, era importante vincere perché non lo facevamo da tanto. È stato importante”.



Come ragioni quando vedi un pertugio?

“Ho visto spazio, poi grazie alle mie potenzialità palla al piede ho procurato il rigore. Quando vedo spazio abbasso la testa e punto la porta”.



Che rapporto hai con Baldanzi? Ha esultato molto sul rigore.

“Balzanzi è straordinario, il rigore è stato una liberazione in una partita dura e tesa. È stata una liberazione. Mi ha incoraggiato, sono contento”.



Sei cresciuto molto in difesa.

“Mi sento molto bene, nell’ultima azione c’erano due uomini e sono andato ad impattare la palla”.



Chi è il tuo modello?

“Theo Hernandez, io cerco di migliorarmi e dare il massimo sempre”.