Empoli, Simone Bastoni in lacrime dopo il gol-vittoria col Sassuolo: 'Non avevo bei ricordi qui'

Redazione CM

Si può piangere di gioia dopo un gol decisivo? Eccome, è capitato e ricapiterà. L'ultimo in ordine di tempo è stato Simone Bastoni, difensore e centrocampista dell'Empoli che ha fatto sua la gara in casa del Sassuolo con la rete del 2-3 nel finale. A Dazn, lo spezzino ha dichiarato: "In questo stadio non avevo bei ricordi, sono riuscito a cambiarli" con gli occhi lucidi.



Il riferimento è a quanto successo nel giugno dello scorso anno, quando il suo Spezia ha perso lo spareggio-salvezza contro il Verona. Quel giorno è finita 1-3 per i gialloblù, e per Bastoni è stato effettivamente un trauma. Lo stadio era lo stesso di oggi, il Mapei di Reggio Emilia, e la posta in palio nella gara di oggi non era poi così distante. Per questo, dopo i tanti guai fisici accusati nella prima parte di stagione, Bastoni sorride commosso.