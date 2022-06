Aurelio Andreazzoli non sarà l'allenatore dell'Empoli nella prossima stagione. Si chiude il percorso dell'allenatore nativo di Massa sulla panchina dei toscani. Per Andreazzoli quella di questa stagione era la seconda avventura sulla panchina degli azzurri, dopo la prima tra il 2017 e il 2019, dove fu artefice sia della promozione in Serie A che della retrocessione alla fine del biennio. Andreazzoli, in tre stagioni sulla panchina dei toscani, ha collezionato 87 panchine. Di seguito, il comunicato ufficiale dell'Empoli:



"Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale".



In pole, per sostituire Andreazzoli sulla panchina degli azzurri, c'è Cristiano Zanetti, che ha risolto il proprio contratto con il Venezia nella giornata di oggi.