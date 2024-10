Morata cambia i connotati del Milan: leader e fattore decisivo, Fonseca ha una doppia missione

Getty Images

Il Milan esce dalla BayArena di Leverkusen con la seconda sconfitta in due partite nella League Phase della nuova Champions League. Rossoneri che, quindi, si ritrovano a quota 0 punti, ma con la consapevolezza di potersi giocare tranquillamente le sue possibilità di qualificazione (almeno attraverso ai playoff) nelle prossime sfide che vedrà la formazione di Fonseca affrontare Bruges, Real Madrid, Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Tolti i campioni d’Europa in carica dei Blancos di Carlo Ancelotti, sulla carta, sono tutti impegni alla portata degli uomini dell’allenatore lusitano.

Ma quale particolare andrebbe sottolineato in primis?Dopo una prima frazione in cui i rossoneri hanno fatto davvero fatica a costruire gioco, nonché concrete occasioni da rete (l’unica vera conclusione da segnalare è stata il destro di Pulisic che si è spento tra le braccia di Hradecky),– in particolar modo dopo il vantaggio siglato dalle Aspirine con Victor Boniface –. Sia chiaro come la disanima non sia una bocciatura per l’attaccante inglese di proprietà della Roma (anzi), ma, semplicemente, la sfida di ieri necessitava dell’ingresso di un giocatore di esperienza e duttilità come lo spagnolo.

, sin dal suo arrivo a Milano e attraverso le sue dichiarazioni,Nella partita contro il Leverkusen di Xabi Alonso non è mancato per leadership, coraggio, grinta e passione. Alvaro ha cominciato a pressare alto, guidando la ri-aggressione dei propri compagni su ogni pallone.. Dando un’occhiata alla heatmap della sfida di ieri sera, Morata è stato na presenza fissa e costante nell’area avversaria, a differenza di Abraham che non ha avuto chance concrete per incidere sulla sfida, svolgendo tanto lavoro sporco e di raccordo con il reparto di centrocampo. A differenza della svolta al 4-2-4 del derby,. Meno lavoro di legame, meno rifinitore e più punta centrale (andando a toccare il pallone in ben 10 occasioni negli ultimi 25m). Alla sua prestazione, è mancata solo la rete (l’occasione del colpo di testa dopo la traversa colpita da Theo Hernandez) che avrebbe permesso al Milan di uscire meritatamente dalla BayArena con almeno un punto, il primo della sua stagionale campagna europea.

. Prima uscita, contro il Torino in campionato. Appena arrivato – pagando i 13 milioni di euro della clausola rescissoria all’Atletico Madrid – entra al 60’ e accorcia le distanze contro i granata, realizzando la rete che darà il via al pari ottenuto dai rossoneri.che gli costa un infortunio muscolare: assente contro Parma e Lazio, ecco che il Milan ottiene un solo punto in due partite. Una sgambata di una mezz’oretta a San Siro con il Venezia, prima di essere tatticamente decisivo per le sorti del derby vinto contro l’Inter e di segnare il gol del vantaggio nella sfida casalinga con il Lecce, match nel quale i rossoneri sono usciti con tre reti e altrettanti punti.

, dunque,. L’apporto dell’attaccante iberico sarà fondamentale lungo tutto il corso dell’annata, ma il compito del tecnico portoghese (oltre a massimizzare i profitti che Morata gli garantirà, arrivando dalla sua miglior stagione in carriera a livello realizzativo) sarà di trovare l’equilibrio perfetto anche in assenza del proprio numero 7, un’assenza che, ovviamente, il popolo rossonero si augura di dover vivere solo in rarissime occasioni.

