Getty Images

Euro 2024, la Polonia è la prima squadra eliminata

Redazione CM

un' ora fa



La Polonia è la prima squadra eliminata da Euro 2024. Dopo la sconfitta maturata dalla formazione allenata da Michal Probierz contro l'Austria, il percorso della Nazionale di Robert Lewandowski si era complicato e non poco. Il pareggio tra Francia e Olanda ha, poi, sancito in maniera definitiva la fine del percorso della Polonia al campionato europeo.



LA CERTEZZA ARITMETICA - All'ottavo giorno di Euro 2024 abbiamo, quindi, già la prima squadra eliminata dal torneo. Sì, perché la Polonia ha perso entrambe le prime due gare del girone, contro Olanda e Austria. La situazione di classifica vede, così, l'Olanda e la Francia ferme a quattro punti e in testa al girone, davanti all'Austria, con tre lunghezze. La squadra di Michal Probierz, invece, ha ancora zero punti e visto che rimane solamente una gara da disputare, e la formazione di Ralf Rangnick ha lo scontro diretto a favore, la Polonia è matematicamente eliminata dall'Europeo.