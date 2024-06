Getty

Euro 2024, si muove l'Inter: due pezzi grossi in Germania, ecco chi osservano

43 minuti fa

Gli Europei sono in corso di svolgimento e ad osservarli c'è anche l'Inter. I campioni d'Italia hanno spedito in Germania Dario Baccin, vice ds del club e braccio destro di Piero Ausilio.



Un paio gli osservati speciali, altrettante le gare viste almeno fin ora. Sul taccuino di Baccin c'è certamente Ndoye del Bologna: l'Inter lo segue da un po' e l'ha visto da vicino in Scozia-Svizzera- Si tratta di una delle idee nel caso Dumfries partisse anche se l'olandese si avvicina, a piccoli passi, al rinnovo.



In Germania è presente anche il presidente Marotta. L'ormai ex ad infatti è al seguito dell'Italia. Ha visto dal vivo la prima uscita della squadra di Spalletti. Tanti gli azzurri accostati in passato ai nerazzurri, con Buongiorno del Torino in primis.