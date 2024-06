GETTY

Europei, dove vedere le partite dell'Italia





Partono gli Europei in Germania: il via dal 14 giugno fino ad arrivare alla finale del 14 luglio che incoronerà la nazionale più forte del continente. Ci sarà anche l’Italia a difendere il titolo conquistato tre anni fa: gli Azzurri del ct Spalletti sono nel gruppo B con Albania, Spagna e Croazia. Si preannunciano dunque sfide equilibrate e spettacolari, da non perdere.



SU SKY - Ma su quali canali si potranno vederle? I diritti tv degli Europei 2024 sono stati acquistati da Sky che trasmetterà tutte le 51 partite della competizione.



SULLA RAI - Di queste però 31 saranno trasmesse anche dalla Rai in co-esclusiva. Saranno in onda su Rai 1 (22 di esse) e Rai 2 (9), mentre tutte gare saranno disponibili anche in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport. A commentarle sulla rete generalista saranno quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. Dopo le partite, sulla Rai, confermato l'appuntamento con "Notti Europee", con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi.