Come comunica la Figc, oggi a Nyonin programma agli inizi della prossima primavera. Questo sorteggio, la cui cerimonia si è svolta tra la mattinata e il primo pomeriggio di oggi, è stato preceduto da quello riguardante la prima fase di qualificazione dei due campionati di categoria del prossimo anno, edizioni 2022/23.. La Nazionale Under 19 è stata collocata nel gruppo 5 insieme a Belgio, Finlandia e Germania. La sede di svolgimento del mini torneo di qualificazione, che si giocherà entro il 29 marzo del prossimo anno, sarà decisa dal sorteggio che avverrà nei prossimi giorni: “Un girone impegnativo - il commento a freddo del tecnico Azzurro Carmine Nunziata – con squadre che per tradizione e valori in campo, si trovano nell’élite europea del calcio giovanile. Parlo della Germania e in particolare del Belgio che nella prima fase è giunta in testa al proprio girone a pari punti con la Spagna. Bisogna aggiungere poi che le squadre scese in campo nella prima fase potranno subire delle modifiche, dato il largo bacino di giocatori a cui possono attingere”. Solo la prima di ogni girone - in totale 7 - passerà alla fase finale a 8 squadre che, dal 18 giugno all’1 luglio, si svolgerà in Slovacchia, già qualificata in qualità di Paese ospitante.. Il sorteggio del primo turno di qualificazione dei Campionati Europei UEFA Under 19 del prossimo anno, ha deciso i 13 gironi che daranno il via al cammino verso la fase finale a otto squadre che nel 2023 si svolgerà a Malta. L’Italia è stata inserita nel gruppo 5 insieme a Polonia, Bosnia Erzegovina ed Estonia. I mini tornei si giocheranno dal 30 maggio al 14 giugno o dal 19 al 27 settembre 2022 con le sedi ancora da stabilire.. L’urna ha piazzato la Nazionale Under 17 di Bernardo Corradi nel gruppo 6 con il Kosovo, la Polonia e l’Ucraina il cui svolgimento è in programma a marzo del prossimo anno. I gironi in totale sono 8 e si qualificano le prime e le migliori 7 seconde. Nei prossimi giorni giungeranno dalle federazioni partecipanti alla Uefa, le proposte per ospitare i mini tornei sulla cui base saranno decise le sedi di gioco. La fase finale a 16 squadre si svolgerà in Israele dal 16 maggio al primo giugno 2022.Il sorteggio ha determinato i 13 gironi che tra l’estate e l’autunno dell’anno prossimo, faranno il primo passo verso la fase finale che si terrà in Ungheria. L’Italia è stata inserita nel gruppo 8 insieme a Finlandia, Grecia e Kosovo.