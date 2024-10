Redazione Calciomercato

Eurorivale Milan, il Club Brugge vince con Spileers e Vanaken

Martedì 22 ottobre con calcio d'inizio alle ore 18.45 a San Siro il Milan cerca i primi punti della stagione in Champions League contro il Club Brugge.



La squadra belga è reduce da una vittoria per 2-1 in campionato sul campo del Westerlo. La gara si mette subito in discesa per la squadra allenata da Nicky Hayen, passata in vantaggio al 4' con Spileers su assist di Onyedika. Al 24' Vanaken raddoppia su passaggio di Vermant, poi al 41' Sayyadmanesh accorcia le distanze su rigore.



Il Club Brugge sale a quota 18 punti in 11 giornate come il Gent al terzo posto dietro a Genk e Anversa in campionato, mentre in Champions League è a 3 punti frutto di una vittoria per 1-0 sul campo dello Sturm Graz e di una sconfitta in casa per 3-0 contro il Borussia Dortmund.