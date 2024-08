Evelina Christillin: "Conte-De Laurentiis? Da juventina vi dico che..."

Getty Images

, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Non mi aspettavo il 3 a 0 di Verona che m'ha lasciato un po' basita. Conte è stato umile, ha chiesto scusa, ma non bisogna giudicare tutto da una partita, poi capiremo se il Napoli riuscirà a riscattarsi col Bologna. La Juventus ha cominciato veramente bene, ho visto cose inaudite, poi mi fa piacere che la Juventus abbia la squadra più giovane del campionato. Immagino che Conte oggi sia una furia per la sconfitta di domenica scorsa del Napoli. Da juventina ed amica di Conte ricordo quando disse che non ci si può sedere in un ristorante da 100 euro se ne hai 10 in tasca. Conte e De Laurentiis sono due interlocutori molto vivaci, ma credo che alla fine si metteranno d'accordo".

: "Osimhen? Ci deve far riflettere il fatto che il campionato inizi a mercato ancora aperto. Qualche cosa ci siamo chiesti all'interno dell'UEFA, si tratta di due settimane di pasticci e qualcosa andrà fatto perchè falsifica i risultati di tre partite o quasi. Sono felice di vedere la Juventus nella nuova Champions e mi dispiace molto che non ci sia il Napoli".