Napoli su Amrabat: Conte dà l'ok, contatti con la Fiorentina

A volte ritornano. Tre anni dopo l'estate del 2021, quandoera in uscita dalla Fiorentina dopo una stagione molto difficile e prima dell'exploit dei Mondiali l'anno dopo, il, reintegrato momentaneamente dai viola una volta scaduto il prestito al Manchester United.Secondo quanto riportano Relevo, con Matteo Moretto, e Fabrizio Romano, Antonio, che è sulla lista degli azzurri assieme al suo ex compagno di squadra Scott McTominay. Il ds azzurro Manna rimane concentrato a risolvere la questione Osimhen-Lukaku, ma nel frattempo Neres è quasi ufficiale e vanno avanti le trattative per rinforzare una mediana apparsa particolarmente in difficoltà alla prima giornata di campionato a Verona.

Arrivato in Inghilterra con il mercato italiano già chiuso, nelle ultimeore valide per la Premier League,, venendo spesso relegato in panchina da Kobbie Mainoo, 2005 venuto fuori a gennaio. Con Mainoo, comunque, ha giocato titolare la finale di FA Cup vinta per 2-0 contro i cugini del Manchester City. Alla fine sono state 30 le presenze complessive, alcune addirittura da terzino destro.