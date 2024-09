Getty Images for Vanguart

Ex Chelsea e Manchester United: Mata alla scoperta di un altro continente

Redazione CM

47 minuti fa



L'eroe dei tre mondi. Dopo aver giocato in Europa e in Asia, Juan Mata vola in Austrialia. Il 36enne trequartista spagnolo ha firmato col Western Sydney Wanderers. Era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Vissel Kobe a parametro zero lo scorso 31 gennaio, una volta scaduto il suo contratto col club giapponese. Dove ha vinto il campionato nel 2023, lo stesso anno in cui prima si era laureato campione di Turchia con il Galatasaray.



In passato Mata (prodotto del settore giovanile del Real Madrid) ha vestito le maglie di Valencia, Chelsea e Manchester United vincendo una Champions League e due volte l'Europa League. In nazionale maggiore ha vinto i Mondiali 2010 e gli Europei 2012.