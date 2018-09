Potrebbe proseguire in rossoblù la carriera di Miguel Veloso.



Ad attendere il regista 32enne non ci sarebbe però il Genoa, club dal quale si è svincolato lo scorso 30 giugno dopo due stagioni condite più ombre che da luci, ma il Bologna.



Nonostante le smentite giunte qualche giorno fa dal direttore sportivo dei felsinei , Riccardo Bigon, riguardo al possibile ingaggio di giocatori privi di contratto, secondo il portale ilpallonegonfiato.com il centrocampista lusitano sarebbe proprio il profilo ideale per regalare qualità ed esperienza alla manovra del collettivo guidato da Pippo Inzaghi.



Su Veloso c'è però anche la concorrenza del Lugano, club svizzero al quale lo stesso giocatore si sarebbe proposto negli scorsi giorni.