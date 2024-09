Redazione Calciomercato

Il calcio inincuriosisce ancora dopo il grande esodo verso ladella passata stagione e la diaspora di questa estate dove, a fronte di pochi nuovi arrivi, sono stati tanti a lasciare il campionato e tornare in Europa o in patria. Tra questi c’è ancheche ha salutato l’dal quale si è svincolato per far ritorno in Brasile e firmare per il. In un’intervista a Globoesporte, il terzino exha rivelato alcuni retroscena di un movimento calcistico in crescita ma con ancora tante stranezze.“In ArabiaAnche quando ci si cambia i vestiti, la gente usa gli. Sono uscito dalla doccia la prima volta e mi sono comportato normalmente…, ma subito mi hanno detto ‘non farlo, ai ragazzi non piace, lascia l’asciugamano addosso'”, ha spiegato.

“È stata una situazionenella mia carriera, era praticamente l’ultimo giorno di mercato, ero con mia moglie e ho ricevuto una chiamata.Ho seguito le indicazioni della società, ho rescisso il contratto e da lì è iniziata una nuova”.