L’Arabia Saudita va male? Mancini trova il motivo: “Troppi stranieri nel campionato”

Getty Images

L’ex ct della, ora al timone della selezione dell, si è sfogato per una questione che spesso è stata tirata in ballo anche in Italia:I sauditi stanno vivendo un periodo complicato: arrivano da unstriminzito contro, hannoe le qualificazioni ai prossimisono già in salita. Mancini ha trovato uno dei motivi di questo periodo no nell'arrivo dei tantiche sono sbarcati nella Saudi League.

"I calciatori della nazionale saudita devono essereCi sonoho 20 giocatori seduti indurante le partite delle loro squadre", ha detto il ct. Nella Saudi Pro Leagueche poi fanno la parte del leone nelle rose dei vari club. Troppi campioni stranieri, troppo poco spazio per i giocatori autoctoni che, addirittura, sono costretti ad emigrare, come successo a, nuovo terzino saudita dellaDopo aver abbandonato la Nazionale che guidava da 5 anni, Mancini è stato nominatoe ora invoca una maggiore cooperazione tra la nazionale e i club. Oltre, nel gruppo C figurano anche