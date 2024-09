Redazione Calciomercato

Ex Inter, ufficiale: Joao Mario lascia il Benfica

7 minuti fa



Joao Mario lascia il Benfica. Il centrocampista portoghese (classe 1993 ex Inter) si trasferisce in prestito al Besiktas. In Turchia trova come nuovo compagno di squadra l'attaccante Ciro Immobile, arrivato dalla Lazio e già autore di 7 gol in 6 gare ufficiali.



Joao Mario ha segnato 36 reti in 149 presenze con la maglia del Benfica, vincendo il campionato nel 2023 e la supercoppa portoghese nel 2024.

Meno fortunata l'esperienza in nerazzurro, chiusa con zero titoli e 4 gol in 69 presenze.

Arrivato a Milano dallo Sporting di Lisbona per oltre 44 milioni di euro nel mercato estivo del 2016 dopo aver vinto l'Europeo con il Portogallo, è stato prestato a West Ham, Lokomotiv Mosca e Sporting prima di passare al Benfica a titolo gratuito nell'estate del 2021.