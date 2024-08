Ndour giocherà con Immobile: ufficiale il passaggio dal PSG al Besiktas, il comunicato e i dettagli dell'operazione

Nuova avventura per. Il classe 2004, prodotto del vivaio del Brescia passato per il Benfica prima di approdare al. Il club turco ha annunciato l’arrivo del calciatore italiano con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Ndour avrà dunque la possibilità di poter giocare con continuità e maturare in Turchia, prima di fare ritorno all’ombra della Tour Eiffel per provare a giocarsi le proprie chance con il Paris Saint-Germain.“Benvenuto al Besiktas, Cher Ndour. È stato raggiunto un accordo con il Paris Saint Germain per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Cher Ndour al nostro Club fino alla fine della stagione 2024-25. Diamo il benvenuto a Cher Ndour nella famiglia del Beşiktaş e gli auguriamo un grande successo con la nostra gloriosa maglia”.“Il centrocampista Cher Ndour si unisce al club turco Beşiktaş JK in prestito senza opzione di acquisto. Il Paris Saint-Germain augura a Cher ogni successo con il Beşiktaş JK".