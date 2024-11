Ex Inter, ufficiale: Vecchi si lega a un club di Serie C

AFP/Getty Images

L'ex allenatore della Primavera dell'Inter ha prolungato il proprio contratto fino a giugno 2026 col club veneto, secondo in classifica nel girone A della Serie C con 34 punti a meno 4 dalla capolista Padova dopo le prime 15 giornate di campionato anche se con una partita giocata in più.- La Società LR Vicenza è lieta di comunicare il prolungamento contrattuale con l'allenatore responsabile della prima squadra, Stefano Vecchi, e con il suo staff, sino al 30 giugno 2026.Mister Vecchi, alla guida dei biancorossi da dicembre 2023, ha condotto la squadra nella scorsa stagione sportiva alla finale playoff per la Serie B.

Il Club desidera augurare a mister Stefano Vecchi e al suo staff, un percorso ricco di soddisfazioni professionali e personali, al fine di raggiungere i traguardi prefissati.