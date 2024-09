Getty Images

Sirene siciliane perIl club del presidente Alessandro Ricci (Serie D) vuole inserirlo nel proprio organigramma dirigenziale ed è in pressing per convincerlo ad accettare il ruolo di brand ambassador per sviluppare all'estero il nome del Siracusa. Lavorando insieme al direttore generale Alessandro Guglielmino e al direttore sportivo Davide Mignemi. La squadra allenata da Marco Turati punta alla promozione tra i professionisti in Serie C ed è seconda in classifica con 6 punti nelle prime 3 giornate di campionato del girone I, insieme a Reggina, Locri, Pompei e Sambiese a -3 dalla capolista Scafatese.

Dopo aver vestito le maglie di Inter, Sampdoria, Padova, Salernitana, Savona, Sambenedettese e New England Revolution da calciatore, Walter Zenga ha allenato New England Revolution, Brera, National Bucarest, Stella Rossa, Gaziantespor, Al-Ain, Dinamo Bucarest, Catania, Palermo, Al-Nassr, Al-Nasr, Al-Jazira, Sampdoria, Al-Shabab, Wolverhampton, Crotone, Venezia, Cagliari, Persita Tangerang ed Emirates.