Ex Juve, ufficiale: nuova squadra per Alex Sandro, i dettagli dell'operazione

Tredici anni dopo il suo addio, Alex Sandro torna in Brasile. L'ex terzino di Porto e Juventus, che ha dato l'addio ai bianconeri a parametro zero lo scorso 30 giugno, giocherà nuovamente il Brasileirão. Il Flamengo ha annunciato l'ingaggio del classe 1991: battuta la concorrenza del Botafogo, che aveva offerto il massimo salariale per assicurarsi le prestazioni del laterale mancino. Il club carioca ha chiuso l'arrivo di Alex Sandro con una trattativa lampo dopo l'infortunio di un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Matias Vina, che si è infortunato gravemente al ginocchio con la lesione del legamento crociato.Alex Sandro ha firmato un contratto che lo legherà fino al 30 dicembre 2026 al Flamengo. "Ci sono decine di coppe nel suo curriculum e l'obiettivo è uno solo: conquistarne altre" si legge nell'annuncio del club carioca.Cresciuto nell’Atletico Paranaense, Alex Sandro ha giocato in Uruguay nel Club Deportivo Maldonato, prima di vestire la maglia del Santos, dove è esploso e ha conquistato la chiamata del Porto. Quattro anni in Portogallo e l’arrivo alla Juventus, dove è rimasto per nove stagioni, vincendo 5 Scudetti, 5 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, oltre a una finale di Champions League.Dopo l’esordio arrivato, il 10 novembre 2011, Alex Sandro ha collezionato 40 presenze con la maglia del Brasile condite da 2 gol. L’ultima l’ha disputata il 9 dicembre 2022, ai Mondiali, i quarti di finale persi ai calci di rigore contro la Croazia.