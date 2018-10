La maglia azzurra addosso ti starà benissimo. Bravo Patrick, ti stai confermando un esempio di forza, volontà e talento. L'#Italia con te sarà più bella.

Well Done #Cutrone pic.twitter.com/WSWe87v5Wx — MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) 6 ottobre 2018

continua a stupire: la sua doppietta permette aldi ribaltare e vincere il match con l'Olympiacos, e per l'attaccante classe '98 arrivano i complimenti di chi ha lavorato con lui., ex ds rossonero commenta così sui social la convocazione in Nazionale: "La maglia azzurra addosso ti starà benissimo. Bravo Patrick, ti stai confermando un esempio di forza, volontà e talento. L'Italia con te sarà più bella".