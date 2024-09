Ex Roma, Rosella Sensi: "Fa molto male vedere De Rossi allontanato da Trigoria per la seconda volta"

Getty Images

Lavolta pagina e cambia allenatore. In mattinata è arrivato l', che ha pagato l'avvio deludente dei giallorossi in Serie A: tre pareggi contro Cagliari, Juventus e Genoa, sconfitta contro l'Empoli.La società capitolina ha già ufficializzato il suo successore, ingaggiatolibero dopo la fine dell'esperienza alla guida del Torino.In queste ore arrivano le reazioni dell'ambiente giallorosso, anche quella dell'ex presidente della Romache su Facebook dedica un pensiero a De Rossi.- "Sono sorpresa, e anche amareggiata. Fa davvero molto male vedere Daniele De Rossi allontanato da Trigoria per la seconda volta. So quanto possa stare male ora. Non giudico le gestioni o scelte altrui, forse non sarebbe nemmeno giusto. Ma mi sento di dare tutto il mio supporto a un uomo che non è solo una bandiera di questo club. Ma è anche un professionista serio e preparato.

Il mio in bocca al lupo ora va a Ivan Juric, lo aspetta un compito non facile e io sarò sempre dalla parte di chi veste quei colori".