Fabio Cannavaro vicino alla Dinamo Zagabria: possibile derby con Gattuso

Getty Images

Si sta prefigurando uno scenario molto interessante dall’altra parte del Mar Mediterraneo, dovea pari punti con il Rijeka (36), a +7 sullache sta per cambiare allenatore e ha deciso di portare su un altro italiano: accordo vicino con, pronto a tornare in pista dopo aver raggiunto la salvezza con l'Udinese nella scorsa stagione.PROFILO PERFETTO - Cannavaro andrebbe a sostituire Nenad Bjielica vicino all'esonero,. La Dinamo ritiene, la persona perfetta per ricoprire l’incarico e per tentare di recuperare punti al Rijeka e all’Hajduk dell’amico Gattuso.

GIRAMONDO - Perdopo aver iniziato il suo percorso nel 2013 all’Al-Ahli come vice di Cosmin Olaroiu. Poi la doppia avventura al Guangzhou Evergrande, l’esperienza al Tianjin Quanjian, all’Al-Nassr e come CT ad interim della Cina. Ha allenato anche in Italia, nella stagione 2022-23 al Benevento, arrivando al posto di Fabio Caserta e venendo esonerato dopo 17 partite con la squadra al penultimo posto in Serie B., ottenendo la salvezza all’ultima giornata dopo essere entrato in carica il 22 aprile, ma a fine stagione il club ha fatto altre scelte e Cannavaro non è stato confermato.

WEEKEND DI FUOCO - Ora è molto vicino alla Croazia e chissà che magari non abbia chiesto consiglio proprio all’amico Rino,Con l'Hajduk che punterà a restare in alto, magari allungando proprio su Dinamo e Rijeka.