Fagioli in uscita dalla Juventus: storia del predestinato che sorprende sempre, nel bene e nel male

. Volto da bravo ragazzo di provincia, Fagioli si era presentato nel grande calcio con le stimmate del, fin da quando Massimiliano Allegri, sul finire della sua prima avventura alla Juventus, predisse per lui un grande futuro dopo averlo osservato durante la preparazione estiva.segnato con la maglia della Juventus, a Lecce nella stagione 2022-23, e fino alda giocatore di Serie A, dopo il buon apprendistato nella Under 23 bianconera e con la maglia della Cremonese.

. Chi è Fagioli? Alcune risposte arrivano dal documentario "", prodotto da Juventus Creator Lab e visibile su Prime Video, colleghi e familiari sul baratro della ludopatia e sulle sue conseguenze. Per chi è fuori dal mondo del calcio, per i tifosi, per i ragazzi che amano il calcio, cade il velo: dietro all'immagine dei calciatori, anche di quelli con il volto da bravo ragazzo, ci sono degli uomini. Con tutti i loro errori e loro demoni.

per gli Europei, dove fallisce con tutti gli Azzurri (né più né meno di altri), e quindi riparte per la nuova stagione, quella della rinascita., oltretutto cresciuto in casa? Un giovane, oltretutto, temprato e fortificato da una vicenda personale così dolorosa.in Champions League in dieci contro undici. E' ladi Fagioli, per sua stessa ammissione. Arrivano anche gli applausi di Thiago Motta, che a quel punto gli chiede continuità. Fagioli è tornato, la strada del predestinato è di nuovo tracciata. Così sembra, ancora una volta.

. Da Lipsia in poi Fagioli esce dai radar di Motta, gioca poco e male nella Juventus e in Nazionale. Sia il suo allenatore nel club che Luciano Spalletti gli preferiscono Manuel Locatelli. Alla Juventus Fagioli diventa l'ultimo nelle rotazioni.Le ipotesi sono tante e si condensano in una notizia:può partire. Il club ha bisogno di intervenire sul mercato in entrata e fra i sacrificabili c'è proprio il numero 21, dal quale si può ricavare una plusvalenza anche importante.