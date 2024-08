Fantacalcio, i 5 modi per fare l'asta: tutti i nostri consigli

L’asta è il momento principale della stagione del fantacalcio: meglio farsi trovare preparati prima di affrontarla. Quali strategie adottare? Ce ne sono tante per allestire la rosa perfetta e ognuno ha le sue preferenze riguardo obiettivi, distribuzione e del budget, fasce e slot. Le principali sono cinque: Standard, Difesa Top, Attacco Top, Solo Big e Titolarissimi, andiamo a vedere nel dettaglio le strategie proposte che sono già precaricate e disponibili nel Tool "Asta Perfetta" ideato da FantaMaster La strategia "Standard" divide i giocatori di ogni ruolo in 10 fasce: Top, Semitop, Terza Fascia, Quarta Fascia, Titolari, Scommesse, Rischiosi, Da Evitare, Riserve. La cernita riguarda chiaramente il valore fantacalcistico. Per esempio i portieri top sarebbero Sommer, Provedel e Maignan e, per prenderli, servirà dare fondo al proprio budget. Con la strategia standard si punta a una rosa equilibrata in tutti i reparti, con almeno un giocatore considerato "top" ed uno considerato "semitop" per ogni reparto.

- La strategia "Difesa Top" punta sui difensori che possono portare voti utili per il modificatore difesa. E soprattutto sui "Difensori Goleador/Assistman" come Theo Hernandez e Martinez Quarta. Gli altri saranno poi divisi in: Difensori con Media Voto >=6, Difensori con Pochi Cartellini, Difensori Low Cost Con Media Voto del 6, Difensori Low Cost Da Modificatore Difesa, Difensori Subentrati Dalla Sufficienza Certa. Questa strategia quindi si basa sull’avere difensori da voti e gol, battere gli avversari con i bonus del modificatore e puntare davanti ad attaccanti lontano dalle luci dei riflettori: punte che sono titolari e possono garantire 10-12 gol.

La strategia "Attacco Top” porta a creare un super attacco con: Attaccanti Infallibili: Bomber Da 18/20 gol, Attaccanti Sorpresa: Bomber da 10-12 Gol Certi, Attaccanti Assistman, Bomber Part Time: Attaccanti Subentrati Dal Bonus Facile, Altri Attaccanti. Come crearlo? Facendo una squadra che non costi troppo ma non vi faccia perdere voti. Risparmiare in porta, con i difensori e i centrocampisti insomma per spendere e spandere davanti.La strategia "Solo Big" comporta una rosa di giocatori top del nostro campionato ma non è facile da attuare. La consigliamo soprattutto in leghe non numerose, ad esempio da 4 o da 6. Per ogni ruolo quindi serve un giocatore di prima fascia quindi costoso da affiancare a una folta base di giocatori di livello inferiore. Per i centrocampisti avremo le seguenti fasce: Centrocampisti Assistman, Centrocampisti Dall'Ottima Media Voto (>=6,5), Centrocampisti Rigoristi, Centrocampisti Riserve Dal Bonus Facile, Centrocampisti Specialisti in Punizioni, Altri Centrocampisti. Anche questa strategia è disponibile sul Tool per l’Asta di FantaMaster con le apposite fasce differenziate per ruolo.

Con questo stratagemma metterete su una rosa formata solo dai cosiddetti titolarissimi. Insomma nessun rischio di giocare in 10, ampia scelta nel momento di schierare la formazione e sempre grande competitività. Il consiglio è quindi di puntare sui "Centrocampisti Stakanovisti" e di accompagnarli con quelli delle altre fasce: Centrocampisti Assistman, Centrocampisti Con Pochi Cartellini, Centrocampisti Dalla Buona Media Voto (>=6,5), Centrocampisti Subentranti Dalla Sufficienza Certa. È tra quelle più consigliate ma occhio alla gestione dei subentranti. Anche per questo motivo recentemente nelle Leghe FantaMaster è stato introdotta una nuova funzionalità esclusiva, lo swap

