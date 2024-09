Fantacalcio: la lista dei giocatori con ruolo editabile

Ci siamo, la prima sosta per le nazionali con il mercato ormai quasi definitivamente concluso (almeno in entrata è così)è da sempre il momento in cui tutti gli appassionati di fantacalcio(sì, per i più accaniti partiti prima della prima di campionato è già tempo della prima asta di riparazione) in cui si definirà il destino di un'intera annata o quasi. 25 giocatori diventeranno parte di una famiglia, strategie e rilanci la faranno da padrone, ma prima di partire, come ogni anno, ci sarà la possibilità di cambiare alcune impostazione e fra queste,Sono i cosiddetti "ruoli editabili" ovvero quei giocatori che Fantacalcio.itma che per come giocano nelle rispettive squadre potrebbero essere inseriti anche in una categoria differente. Gli admin hanno la facoltà di modificare a proprio piacimento (se totalitari) o a vostro piacemento (se democratici) il rispettivo ruolo prima dell'inizio dell'asta.Non è una scelta libera da poter applicare a tutti i calciatori e la scelta non è libera per tutte le categorie. Maignan, ad esempio, non può diventare portiere, e Bastoni non sarà mai attaccante. I cambi ruolo sono già preimpostato e potranno essere da centrocampista a difensore, da centrocampista ad attaccante e da attaccante a centrocampista.quindi ci sarà ad esempio per Politano e Pulisic, ma non per Dybala e Kvaratskhelia.

Tchatchoua (Ver): D->C

Man (Par): C->A

Tete Morente (Lec): C->A

Mitrovic S. (Ver): C->A

Buchanan (Int): C->D

Karlsson (Bol): C->A

Ndoye (Bol): C->A

Politano (Nap): C->A

Gyasi (Emp): C->A

Maldini (Mon): C->A

Ikonè (Fio): C->A

Sottil (Fio): C->A

Pulisic (Mil): C->A

Orsolini (Bol): C->A

Zaccagni (Laz): C->A

Cancellieri (Laz): A->C

Soulè (Rom): A->C