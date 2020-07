L'ex amministratore delegato del Milan, nonché ex-dirigente di Inter, Juventus e Napoli,ha concesso una lunga intervista a Radio Kiss Kiss in cui ha parlato dell'attuale campionato, vinto dai bianconeri e dei progetti degli altri club.La Juventus ha la proprietà più longeva del nostro campionato, ha una proprietà che quando c’è da investire in maniera pesante e massiccia, lo fa. Su molti aspetti De Laurentiis è piuttosto vicino.davvero importanti mentre il presidente partenopeo a questo non ci sta affatto. Sono due visioni diverse. Una è imperiale che piuttosto si indebita e l'altra è equilibrata dalla quale poi magari può scapparti quella vittoria unica, di quel Davide che vince su Golia"."Se mi aspettavo qualcosa di più dall’Inter di Conte? Credo che la suggestione era quella di vedere Antonio Conte in Italia e vincere subito. Pensavamo che quest’anno la coppia Marotta-Conte potesse fare il botto.. Lo definirei un anno di transizione come è giusto e normale che sia.. Sul primo, per accrescere il valore del Napoli, il fattore infrastrutturale sarebbe importante. Nulla o quasi nulla è infatti di proprietà. Sul piano sportivo dovrebbe entrare, perdere 50-60 milioni e poi recuperarli l’anno successivo. Ma il presidente il passo più lungo della gamba non lo farà. Credo che in tutta la sua storia solo due volte abbia fatto bilanci non in attivo".