Fenerbahce, Mourinho si gioca la Champions League e attacca: "Chi mi critica diventa famoso"

. Il suodeve rimontare ilche ha vinto 2-1 l'andata dei turni preliminari di: solo una delle due squadre accederà ai, ultimo step prima del girone unico. Si gioca stasera al, ieri in conferenza stampa il portoghese, come sua consuetudine, ha scaldato l'ambiente.- “Tutti vogliono battermi? Nel calcio possiamo vederlo come. Io lo vedo come un prezzo da pagare, perché è per una buona ragione. Lo stesso succede con iche mi, perché diventano. Non ho problemi sotto questo punto di vista. Stasera avremo lo stadio a fare il tifo per noi, il che ci avvantaggia. Dobbiamo scendere in campo e goderci la partita", ha detto.

In campionato il Fenerbahce ha debuttato con un 1-0 ai danni. L'esordio in Süper Lig non è stato brillantissimo e Mou l'ha bagnato anche con unA fine gara, ha detto: “Una cosa di cui sono sicuro è cheIo invece, non riesco nemmeno ad entrare in campo di un metro che vengo sanzionato. Questa è la verità".