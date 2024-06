Getty Images

Fernando Llorente sicuro: "Nemmeno Messi era al livello di Yamal"

un' ora fa



L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale spagnola, Fernando Llorente, è intervenuto a Sky Sport: "Morata è grandissimo calciatore, tutti lo amano ma è vero anche che in Spagna la gente vuole sempre di più. Negli ultimi mesi all'Atletico Madrid Alvaro ha qualche problema personale e non ha fatto le sue migliori partite, ma è arrivato in Germania con tanta carica. Sono convinto che darà tutto se stesso e che oggi farà gol".



YAMAL - "Neanche un certo Lionel Messi era al suo livello a questa età. Yamal sta facendo delle cose uniche, non si può paragonare davvero a nessuno".