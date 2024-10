Ferrara: "Motta mi ricorda Lippi, ma di questa Juventus nessuno giocherebbe nella mia"

Getty Images

, ex difensore dellae attuale commentatore, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport traccia un paragone fra, e fra la sua Juventus e la Juventus attuale: "Nello stile e nella capacità di creare empatia con il gruppo lo rivedo. L'impressione è che Motta sia pacato in pubblico, ma focoso nello spogliatoio. Proprio come Lippi. Le incavolature di Marcello le ho vissute in prima persona. Thiago non lo conosco, ma da fuori me lo immagino così. La compattezza di squadra della nostra Juve nel '95-'96, anche nella riconquista del pallone, la rivedo nella Juve di Motta, ma mi fermerei qui con i paragoni".

Motta prosegue: "Se Thiago Motta è più avanti o più indietro di quello che si sarebbe immaginato in estate? Dipende dai punti di vista. Il fatto di incassare pochi gol è molto positivo, soprattutto perché è evidente che tutta la squadra sia coinvolta nella fase difensiva. Ma soprattutto a centrocampo deve ancora trovare una struttura definita a livello di uomini. I titolari del Napoli e dell’Inter si conoscono, quelli della Juve non ancora. Motivare tutta la rosa è importante, ma per arrivare in fondo servono anche delle certezze e una formazione tipo".

E infine: "Se della Juve di Motta c’è un giocatore che avrebbe trovato spazio nel 1996? No. Massimo rispetto, ma se la nostra Juve vinse tutto è perché si era creato un qualcosa di perfetto. Di quella squadra non cambierei nulla, nemmeno il magazziniere".