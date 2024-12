Fiorentina, Bove operato oggi. Il report: "Intervento riuscito, prosegue il percorso post operatorio"

Getty Images

Dopo le notizie emerse nella giornata di oggi arriva anche la conferma ufficiale per quello che riguarda le condizioni di salute diancora ricoverato all'ospedale di Careggi dopo il malore occorsogli al 17' della partita fra Fiorentina ed Inter. Il ragazzo è stato operato questa mattina per l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo (ICD) e l'intervento, come comunica la Fiorentina, è perfettamente riuscito. Queste la nota ufficiale del club.- "ACF Fiorentina comunica che l'operazione alla quale è stato sottoposto il calciatore Edoardo Bove è andata a buon fine. Edoardo ha contattato pochi minuti fa la Società e dalla sua viva voce il Club è stato informato che sta bene e che dovrà proseguire il percorso post operatorio prima di essere dimesso dall'ospedale nei prossimi giorni."

- Il ragazzo resterà adesso in osservazione e svolgerà ulteriori accertamenti nel corso dei prossimi giorni sebbene possa essere dimesso a breve. Non c'è ancora nessuna certezza su quella che può essere la prosecuzione della sua carriera.