Intervenuto attraverso i canali social della, il presidenteha commentato la scelta di prendere Rinocome nuovo allenatore e le prossime mosse di mercato del club.Sono soddisfatto dell’arrivo di Gattuso, ho visto che anche i tifosi sono rimasti molto soddisfatti di questa scelta. Ho visto che è tornato anche un po’ di entusiasmo tra i tifosi, come c’era due anni fa, poi è venuto meno. Dico ai tifosi: manteniamo questo entusiasmo, sostenete Gattuso e sostenete la Fiorentina. Voglio ringraziare chi ha lavorato per portare Gattuso alla Fiorentina. Mi è sempre piaciuto come giocatore e come persona.“Finalmente i giornalisti hanno finito di accostare i tanti nomi di allenatori alla Fiorentina, ora iniziano con i giocatori. Quindici giorni fa mi hanno chiesto in che tempi avremmo preso l’allenatore, e abbiamo visto che la Fiorentina è stata tra le prime che hanno preso il nuovo mister, vedendo le altre che ancora devono scegliere. Lasciamo lavorare la società, Gattuso e la Fiorentina""Voglio ringraziare Iachini, e ribadisco: io ho fatto una battuta a Iachini sulla sua conferma, ed è stata trasformata in una verità. Avevamo già deciso da mesi di cambiare allenatore, e così è stato. Io voglio ringraziare ancora Iachini, che ha fatto un grandissimo lavoro, e lo raccomando a chiunque lo voglia prendere, perché se lo merita”."Ho detto ad Infantino che anche in America ci deve essere un sistema aperto, non chiuso, con promozioni e retrocessioni. Sarebbe giusto, come accade in Italia ed Europa. Le regole Fifa devono essere uguali per tutti”.“La Fiorentina non ha debiti. Ma la crisi economica mondiale non deve essere sottovalutata. Non sono arrivate offerte da parte dei fiorentini, ma era chiaro. Nessuno si fece avanti quando bastavano pochi milioni, figuriamoci adesso che ho tirato fuori 350 milioni. Questo per dire che dovrete ancora vivere con Rocco”.