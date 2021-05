Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si concentra sulla lettera d'addio di Beppe Iachini all'ambiente viola, sottolinando però come stavolta è stato tutto diverso, perché quello dell’ottobre scorso si è poi rivelato un arrivederci e perché quello di oggi (anche se il presidente Commisso avrebbe preferito di no) è per forza di cose un addio. Per questo Giuseppe Iachini affida a una lettera le sue emozioni e le sue sensazioni nel salutare Firenze, la società che tanto ha creduto in lui e una squadra che dal suo ritorno ha saputo ritrovare la via per la salvezza. E d’altronde che il tecnico viola sentisse particolarmente il peso della responsabilità si era capito, in linea con quanto raccontato dallo stesso Prandelli, così come a tutti è parso evidente fin da subito il feeling tra l’allenatore marchigiano e il proprietario italoamericano.