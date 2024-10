Getty Images

Fiorentina, è il giorno della sentenza su Gudmundsson. L'islandese rischia fino a 16 anni: i dettagli

17 minuti fa



Quella di oggi è una giornata importantissima per Albert Gudmundsson e non per quanto riguarda vicende di campo, ma per questioni ben più delicate. Nel pomeriggio, infatti, arriverà la sentenza per quanto concerne il processo a suo carico che ha sostenuto in Islanda lo scorso settembre.



RISCHI - Gudmundsson è accusato di cattiva condotta sessuale per un episodio risalente al 2023 del quale si è sempre professato innocente. L'islandese rischierebbe, in caso di verdetto di colpevolezza, una condanna da uno a sedici anni di reclusione.



APPELLO - Una sentenza che, tuttavia, non sarebbe in ogni caso definitiva dato che, come scrive La Nazione, entrambe le parti potrebbero presentare ricorso entro il prossimo 8 novembre. In tal caso, la vicenda troverebbe una conclusione soltanto a giugno 2025.