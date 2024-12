Fiorentina, Palladino convoca Gudmundsson e Richardson per l'Inter: le loro condizioni

Getty Images

Laha diramato la lista dei convocati per la sfida di alta classifica di questa sera contro l'Inter:, che era in bilico per questa partita, e anche, per il quale invece era stato messo in conto uno stop ben più lungo. Evidentemente, le attrezzature evolute del visionario Viola Park stanno facendo il loro gioco.LE CONDIZIONI - E' impensabile, in ogni caso, che Gudmundsson possa partire titolare dopo oltre un mese ai box (l'infortunio risale alla gara col Lecce, poco dopo la metà di ottobre). Più probabile che Palladino lo inserisca nella ripresa, in caso di necessità. Ancora meno possibilità per Richardson, che in teoria anche al 100% della condizione è un'alternativa a Cataldi e Adli.