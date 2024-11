Fiorentina-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Quello fraedè un vero e proprio scontro diretto per lo Scudetto, se si guardano i punti in classifica. Viola e nerazzurri si sfidano in un Franchi gremito alle 18:00 di domenica 1 dicembre 2024. I viola stanno vivendo un vero e proprio momento magico e hanno trovato due vittorie dopo la sosta, contro Como e Pafos. Stesso discorso per l'Inter, che dopo aver schiantato il Verona ha superato anche il Lipsia in Champions League.

Partita: Fiorentina-Inter

Data: domenica 1 dicembre2024

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k

Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi- Rischia di slittare il rientro di Gudmundsson che potrebbe non farcela ad essere della partita: Palladino chiederà gli straordinari a Beltram. Per il resto, spazio ai titolarissimi con un piccolo dubbio per quanto riguarda il ballottaggio Bove-Sottil. Inzaghi perde anche Carlos Augusto, oltre ad Acerbi e Pavard. Ma recupera Frattesi. Dumfries in vantaggio su Darmian a destra

- Fiorentina-Inter sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.La partita sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K con abbonamento attivoL'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. Il match potrà essere seguito anche sulle app di SkyGo e NOW per dispositivi mobili.

- La telecronaca della sfida è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Dario Marcolin su DAZN.