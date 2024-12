Fiorentina, il dg: "Bove ha parlato con la squadra, la gara di Coppa Italia con l'Empoli si giocherà"

Dopo il malore accusato domenica 1° dicembre da Edoardo Bove nel corso della partita di campionato tra Fiorentina e Inter,, compagni e avversari si sono subito resi conto della gravità della situazione chiamando immediatamente i soccorsi; il giocatore è stato portato all'ospedale dove è tenuto sotto osservazione, sveglio e vigile.- Il giorno dopo il grande spavento i compagni e i dirigenti della Fiorentina sono andati a trovare il giocatore, che dopo una notte trascorsa bene aveva voglia di ridere e scherzare. Il suo entusiasmo è stato contagioso per la squadra che oggi torna ad allenarsi e mercoledì scenderà in campo contro l'Empoli in Coppa Italia. Uscito dall'ospedale Careggi dove è ricoverato il ragazzo, il dg viola Alessandro Ferrari ha confermato che Fiorentina-Empoli si giocherà: "Siamo molto più rilassati rispetto a ieri, lo abbiamo visto stamattina: Edoardo è lucido, sta meglio, ha voglia di ridere e di scherzare. La situazione deve rimanere sotto controllo e dovrà essere monitorata nel corso dei prossimi giorni., mercoledì giocheremo perché abbiamo voglia di ritornare subito in campo anche grazie al suo entusiasmo".

- Poco prima delle parole del direttore generale viola, la società ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Bove: "ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina.. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri.

Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici.La Fiorentina ringrazia l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici ed il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. I ringraziamenti vanno anche a tutto il Popolo Viola e l’intero mondo del calcio che, in questo momento così delicato, hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione con i loro messaggi ed il loro sostegno che hanno dato grande conforto sia al Club che ad Edoardo ed alla sua famiglia".