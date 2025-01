Fiorentina, il dg Ferrari: "Biraghi e Palladino hanno chiarito. Pablo Marì? Ottimo giocatore"

Getty Images

L’Assemblea di Lega è stata l’occasione, per i cronisti presenti, di raccogliere alcune dichiarazioni dei principali protagonisti del calciomercato. Tra questi Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, per cui circolano con insistenza le voci su Pablo Marì: “In difesa abbiamo tanti giocatori. Pablo Marì è un ottimo giocatore, ma non c’è una trattativa. Frendrup? Impossibile”.

BIRAGHI – “Biraghi si è chiarito con Palladino. È una persona correttissima, cercheremo insieme la soluzione che vada bene per lui. Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni sul mercato per migliorare una squadra che sta ottenendo ottimi risultati”.

FRANCHI – “Possiamo rimanere al Franchi ed è quello che abbiamo chiesto dall’inizio. Siamo contenti. Tempi? Hanno detto 2025/26 e oltre: è importante sia per rimanere al Franchi sia per la fine dei lavori”.