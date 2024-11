Fiorentina, il Franchi (a metà) è pronto a vestirsi a festa. Inter attesa da un clima infernale

Getty Images

Se guardiamo ai valori delle rose non c'è storia, idem sul monte ingaggi. E di bacheca trofei, abitudine a giocarsi grandi partite e caratura internazionale non ne parliamo nemmeno. E pure i precedenti della storia recente sono spietati: l'ultima vittoria in casa risale. Nonostante tutto questo, mai come oggi Firenze sogna e aspetta con trepidazione questa partita. Perché nei bar, nelle piazze, nelle palestre della città si respira l'ambizione di prendersi tutto il piatto alle 18 di domenica contro il Biscione.- L'Inter campione d'Italia si troverà a giocare la partita contro una Fiorentina che ha i suoi stessi punti in classifica. Sarà la viola più ostica e difficile degli ultimi anni in uno stadio da tutto esaurito. L'unico rimpianto della città è proprio questo, che in un momento straordinario la squadra potrà contare soltanto su poco più di metà stadio per colpa dei lavori che stanno coinvolgendo la Curva Fiesole. Ma tant'è:per spingere la Fiorentina in una partita attesissima.

- Superfluo dire che la Fiesole (trapiantata temporaneamente in Ferrovia)E visti gli altissimi standard toccati dalla tifoseria organizzata negli ultimi anni, è lecito aspettarsi che verranno fatte le cose in grande quando suonerà la Canzone Viola durante l'ingresso in campo delle due squadre. Gli ultras si sono raccomandati di raggiungere l'impianto con largo anticipo per svolgere tutti i preparativi e per far sentire, fin da subito, la propria vicinanza alla squadra. Sette anni e mezzo sono tanti, troppi, per una città che vive di calcio e orgoglio.l'ambizione è palpabile ovunque.