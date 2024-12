Fiorentina in campo per la sfida col Lask: ci sono due assenti. Un minuto di silenzio prima dell'allenamento

GETTY

La Fiorentina è scesa in campo questa mattina per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida contro il Lask di domani alle 18:45 valida per la quinta giornata del girone unico di Conference League. La squadra è scesa sul campo del Viola Park alle 11:30 dopo la riunione tecnica in cui Palladino ha illustrato le caratteristiche degli avversari dei gigliati.- Prima dell'allenamento, però, tutto il gruppo si è stretto in un abbraccio in mezzo al campo per un toccante minuto di silenzio per ricordare le cinque vittime della tremenda esplosione di Calenzano.

- Alla sessione odierna non hanno partecipatoentrambi fermati da noie fisiche. I due con tutta probabilità non saranno della partita.