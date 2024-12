Fiorentina-Inter, la moviola: Dumfries chiede un rigore. Gol annullato a Lautaro, ecco perché

Getty Images

Il big match di questa domenica, in scena alle ore 18.00, della 14esima giornata di Serie A è fra. Di seguito la moviola di Calciomercato.com, che analizza gli episodi più discussi:Domenica 01/12 h. 18.00DOVERICOSTANZO – SCARPA M.IV: MARINELLIVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSIGrande verticalizzazione di Dumfries per Lautaro. Si lascia scavalcare Ranieri e il capitano nerazzurro insacca alle spalle di De Gea con un destro sopra la traversa. Tuttavia, la rete non viene convalidata perché sul cross lungo di Dumfries, il pallone era già uscito oltre la linea della rimessa laterale. Forti proteste da parte di Inzaghi

Situazione di palla inattiva, con un corner battuto dalla formazione nerazzurra. Bove e Dumfries si strattonano in piena area di rigore, con l'esterno olandese che cade a terra e lamenta la possibile assegnazione di un calcio di rigore. Dalle immagini, è il laterale di Inzaghi a trascinare il giocatore viola. Corretta, dunque, l'interpretazione di Doveri di lasciar correre