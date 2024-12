Fiorentina, Kean e la prima chiamata con Palladino: "Non erano vacanze tranquille, così mi ha convinto"

Getty Images

Arrivano nuove dichiarazioni di. Dopo l' intervista concessa stamattina a Il Corriere della Sera , l'attaccante dellaha parlato anche a Sky Sport: dalla sua stagione in viola alla musica, tutti i temi.- "Se sono felice? Sì, assolutamente. Mi è sempre piaciuto fare musica nei giorni liberi, mi permette di staccare: bisogna fare quello che ci rende felici e a me la musica rende felice, la ascolto sempre e mi fa sentire bene".- "Mi ha chiesto come stavo, come era il mio umore. Non erano vacanze tranquille, dovevo prendere delle decisioni. Lui mi ha convinto con il suo progetto e questa cosa mi ha fatto sentire bene: mi ha fatto capire di avere fiducia in me e che avremmo potuto fare grandi cose".

- "Questo fa capire tanto: dopo il buio c'è sempre la luce. Per me lo scorso anno è stato difficile, meno male ho trovato la Fiorentina che ha creduto in me, così come il mister".- "E' una data importante. Sono tornato alla Juventus che avevo grandi aspettative, volevo essere protagonista, poi ci sono state delle scelte che non mi andavano bene e questo mi ha tirato giù di morale. In più ci sono stati gli infortuni e mentalmente quindi non c'ero. Se non hai la fiducia dell'allenatore e della squadra non stai bene, ho dovuto gestirmela da solo: sono andato giù di morale, ma sapevo che un giorno sarebbe toccato a me".

- "Il prescelto". Nelle mie zone mi hanno sempre dato questo nome... Nella musica mi viene tutto naturale, ho tanti amici che cantano. Quando sei fatto per fare una cosa ti viene naturale... Mi diverto a stare sul palco e a far sentire agli altri il mio messaggio".