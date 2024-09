Fiorentina, Kean: "Grande scelta venire qui. Palladino ha creduto in me da subito"

è una delle poche note liete dell'inizio di stagione della Fiorentina. Autore di ben tre gol nelle ultime quattro partite, l'ex Juventus sembra aver trovato la sua dimensione ideale a Firenze. E in un'intervista ai microfoni di Dazn ha analizzato questi primi mesi vissuti in riva all'Arno.- "Ho scelto la Fiorentina perché il mister e la società hanno da subito creduto in me. Questa è una società seria e qui nascono grandi talenti.""Con Dodò abbiamo in piedi una scommessa sugli assist. Ikoné va capito, ma è una grande persona. Ha un gran cuore e tanto talento. Palladino? Un grande allenatore e un'ottima persona. Mi adatto bene al suo modo di giocare. Venire qui è stata una grande scelta. Fisicamente sto bene, anche se i primi giorni sono sempre i più duri. Firenze è sempre stata molto ambiziosa. I trofei si vincono credendoci tutti insieme, possiamo fare belle cose, dobbiamo solo crederci."

- "Non parlo di numeri, penso a portare la Fiorentina dove merita. Spero di raggiungere i miei obiettivi, quest'anno è importantissimo per tutti"