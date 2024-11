Fiorentina, Kean: "Sto scoprendo Firenze. Neymar e Mbappé? Da loro s'impara anche non volendo"

Getty Images

Autore di ben 12 gol in sole 15 presenze con la Fiorentina,è letteralmente rinato in riva all'Arno dopo una stagione da zero gol alla Juventus. Il classe 2000 sta volando e facendo volare la Fiorentina in alto in classifica e della sua stagione ha parlato ai microfoni del TG1. Queste le parole dell'attaccante astigiano: "Firenze è un’ottima città, la sto scoprendo. La gente è calda, ci tiene tanto al calcio e questo lo apprezzo molto”.- “Da quando ero piccolo stando per strada con gli amici giocavamo a calcio e c’era gente che faceva freestyle, io facevo un po’ e un po’”.

“Avere giocatori come Mbappé e Neymar intorno a te aiuta sempre, anche se non vuoi imparare, impari guardando”.