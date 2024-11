Fiorentina, le pagelle di CM: Adli qualità assoluta, De Gea fenomeno, Kean cecchino

Getty Images

un triplo intervento all’ora di gioco fa ricordare perché fosse il portiere più pagato al mondo.media aritmetica fra il sette della grande propulsione offensiva e il cinque per una fase difensiva piuttosto distrattaaggiunge un pizzico di malizia alla consueta prestazione di enorme sostanza. In crescita costantegrinta e dinamismo a disposizione della squadra, bravo anche in impostazione. Esce come suo solito coi crampi.dà il meglio di sé quando riesce a spingere a sinistra, ma si dimostra avversario difficilissimo per qualunque attaccante

un’ora di geometrie e precisione, senza strafare. Ma come sempre è lui a dare i tempi alla manovra. Esce quando serve maggiore fisicità.che si sia sbloccato davvero? Entra alla grande e chiude i conti servendo a Kean il gol del definitivo 0 a 2 dopo una bellissima progressione a sinistracol Milan aveva strozzato l’esultanza per rispetto dell’ex squadra, col Como finalmente festeggia a dovere una rete spettacolare. Gioca praticamente da fermo, ma la qualità che ha nei piedi è impressionante. Pittorelo si continua a vedere pochino in una Fiorentina che funziona in tutte le sue componenti. Timido.propositivo. Per uno come lui non è banale

sempre più a suo agio nella posizione di trequartista. Aggiusta un pallone delizioso ad Adli che poi lo spara in porta. Prezioso: dà una mano a chiudere il forte con i viola in vantaggiola spunta a sinistra su Sottil. Il gol di Adli nasce da una sua progressione. Poi sparisce un po’, ma la giocata, decisiva, restanon tocca un pallone per un’ora. Ma gliene basta giusto uno per mettere a segno il tredicesimo centro stagionale. E che gli vuoi dire?sette come le vittorie consecutive della sua Fiorentina in campionato, che riprende esattamente dove aveva lasciato. I viola sono una squadra che gioca a ritmi non altissimi, ma che concede pochissimo e che è in grado di far male quando ha spazio davanti a sé. Soffre un po' sullo 0 a 1, è lì che è bravo a cambiare assetto tattico e a non far rischiare più nulla alla Fiorentina, che oggi sogna in grande che più grande non si può