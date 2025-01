Fiorentina, l'ex dirigente Lucchesi: "Palladino? A volte la spinta dell'allenatore si esaurisce"

Getty Images

L'ex direttore generale della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del momento dei viola: "Io non credo che la squadra sia contro Palladinoperché c'è un momento in cui per una serie di motivi le spinte degli allenatori si esauriscono. Non bisogna dare alibi ai giocatori, perché io credo che in questo momento la squadra stia facendo meno di quello che sa fare. Questo andazzo non va bene, la squadra deve ritornare ad alti livelli".

- "Sicuramente l'incidenza dell'allenatore su una vittoria è minore, mentre l'incidenza nella gestione dei momenti di difficoltà è maggiore. Per una serie di motivi vedono e giustamente fanno quello che pensano, perché poi ne rispondono loro e quindi vanno avanti con le loro condizioni. è una cosa che può succedere".- "Io credo che lo sfogo di Prade ci possa stare, ora però bisogna vedere come il mondo viola risponde a questo sfogo. È una settimana molto importante perché è la settimana che precede il mercato e quindi credo che Fiorentina-Torino sia una una gara da attenzionare bene".