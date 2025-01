Fiorentina, oltre 20 milioni per il vice Kean. Accordo con Tzimas, ma la trattativa è in salita

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e la Fiorentina lavora agli ultimi colpi in entrata dopo l'arrivo di ieri di Pablo Marì dal Monza a titolo definitivo. E c'è un tema che i viola si portano dietro dai primi mesi stagionali: quello che vice Kean. Secondo quanto scrive la Nazione, i viola hanno messo gli occhi in questo senso su- Classe 2006, di proprietà del Paok ma in prestito al Norimberga nella Serie B inglese, Tzimas è stato fin qui protagonista in una prima parte di stagione fantastica a livello di numeri. Sedici presenze e dieci gol. Pradè vorrebbe regalarlo a Palladino come rinforzo immediato per l'attacco e profilo per il futuro, sebbene la trattativa non sia semplice.

- I viola stanno cercando di mettere assieme un tesoretto considerevole dalle cessioni di Ikoné e Kouamé (dopo gli addii di Quarta e Kayode) per provare a portarsi a casa il talentino greco, con cui sarebbe stata trovata un0intesa fino al 2030. Pradè sarebbe disposto a mettere sul piatto 18 milioni di euro da corrispondere al Paok (più il 15% sulla futura rivendita) e 4/5 milioni da riconoscere invece al Norimberga, che al momento non avrebbe la forza economica per riscattarlo a giugno.