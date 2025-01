Getty Images

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita fra Fiorentina e Genoa: "Oggi non risponderò a nessuna domanda di mercato. Il focus è il match col Genoa. Il mese è stato difficile sotto il profilo dei risultati. Ma le settimane sono state le stesse dal punto di vista del lavoro. Nelle difficoltà si cresce. E l'ultimo mese è stato formativo. E contro la Lazio lo abbiamo visto. Affrontiamo il momento"- "Ogni gara è diversa. Bisogna capire come affrontarle. Quella di domenica è la sfida più importante dell'anno. veniamo da un periodo non positivo e dobbiamo consolidare la vittoria di Roma. Sarà dura, il Genoa è in salute da quando ha cambiato tecnico. Hanno un ottimo score nelle ultime partite. Li affronteremo nel miglior modo possibile"

- "Cataldi è fuori. Oggi è domani proveremo a recuperarlo. Ma se c'è la facciamo non lo so. Colpani non si è allenato questa settimana, spero di recuperarlo, ma anche lui è border line. Non ci sono altri infortunati. Il mercato si evolve. Devo essere bravo in mediana a inventarmi qualcosa. Ci saranno sia Mandragora che Richardson. Faremo di necessità virtù"- "Pietro è un giovane vecchio, è molto centrato e nessuno lo sposta: né io né le voci di mercato. Ha un senso di appartenenza straordinario e quindi nessuno lo sposta. Lo ringrazio, stravedo per lui ed è straordinario. Gudmundsson e Beltran hanno giocato benissimo."

- "Hanno fatto una grande prova con la Lazio. Ero convinto che Lucas potesse occupare quella posizione venendo dentro al campo. Gud ha difeso e si è sacrificato tanto. Meritava il gol ma se continua così si toglierà presto delle soddisfazioni"."Sta recuperando da un infortunio e dunque non sarà convocato per domenica. Non è una cosa lunga, recupererà in tempo breve"- "Non abbiamo mai perso entusiasmo, nonostante i risultati. Ho visto sempre il gruppo unito e coeso. Soffriva nel non raggiungere dei risultati positivi. Io ho fatto riferimento alle falsità, non alle critiche, che temprano. Sono il primo a dire di criticarmi. Quel che non è accettabile sono le bugie. Ma il gruppo ha risposto alla grandissima domenica"

- "Tutte quelle che ho perso. Tranne Bologna, perché sappiamo cosa è successo (morte della madre, ndr). Con l'Udinese abbiamo compiuto delle disattenzioni, ma tutte le sconfitte io non le accetto e vorrei rigiocarle. Quella col Monza è stato un passo falso. Ma la bravura nostra è archiviare e andare avanti. Sappiamo cosa fare e come scendere in campo"- "La concorrenza fa bene, in tutti i ruoli. Sta a loro farmi avere dei dubbi sulla formazione. Bisogna alzare il livello, ora viene il bello. Ogni gara inizia a pesare. Ora serve accelerare e spingere. Chiunque arriverà sarà solo pe ril bee della Fiorentina"

- "Alla ripresa degli allenamenti abbiamo visto la gara con la Lazio. I ragazzi riconoscono che ci siamo abbassati un po' troppo. Ma hanno anche riconosciuto che il momento era delicato e volevano portare il risultato a casa. Poi, so che quella non è la strada per arrivare alle vittorie. Ma ci sta che in un momento come quello la mentalità fosse quella di portare a casa i 3 punti""Johnny lo ho amato, gli ho dato tanto amore e tanta fiducia. Ho cercato di tirar fuori il meglio da lui. Ha fatto anche delle buone prestazioni. Aveva bisogno di continuità ma anche lui poteva dare qualcosa in più. Mi spiace se qualcuno va via a gennaio, la vivo come una mia sconfitta. Lo ringrazio per quel che ha dato, gli auguro il meglio. Kean e De Gea? Sono molto importanti, non sono delle scommesse. Sono calciatori a cui cerco di tirar fuori il meglio."

- "I tanti cambiamenti creano difficoltà. Assemblare una squadra nuova non è semplice. Cerco di mettere insieme un grande gruppo. I ragazzi stanno dando tutto, così come faranno coloro che arriveranno. I ragazzi ci credono e vogliono portare la Fiorentina in alto."- "Sta facendo il terzino in settimana, e lo sta facendo alla grande. Con altre caratteristiche, quel ruolo lo può fare. Per me i giocatori non si devono focalizzare su una posizione."- "Finché lo ho a disposizione la sua opportunità l'avrà. Massima serenità. Sta ritrovando la condizione migliore, è a disposizione"