Fiorentina, per Richardson c'è lesione muscolare. Il report e quando può tornare

Arrivano brutte notizie per la Fiorentina sul fronte. Il marocchino è infatti stato costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale per un problema fisico con il CT Regragui che aveva detto che il ragazzo avesse un problema ad una gamba. Gli esami effettuati nelle scorse ore hanno evidenziato una lesione di secondo grado all'altezza del polpaccio. Questa la nota ufficiale."ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Amir Richardson è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso in allenamento con la propria nazionale nella giornata di martedì. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e sarà rivalutato nei prossimi giorni."

- L'infortunio è piuttosto serio e Richardson dovrà stare fuori per un po'. E' ipotizzabile che il ragazzo possa recuperare dall'infortunio nel giro di 4/5 settimane, ma non è da escludere che i tempi possano allungarsi. Richardson verrà rivalutato periodicamente per capire come stia andando il recupero